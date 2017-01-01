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Hafriyat ve inşaat atıklarına çözüm aranıyor



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın'da hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanacağı alanların belirlenmesi çalışmalarının değerlendirilmesi ve yönetilmesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Bartın Valisi Vali Nusret Dirim başkanlığında yapılan toplantıya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığından Astsubay Üstçavuş Lütfü Başgönül, Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, Kurucaşile Belediye Başkanı Zihni Sayın, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, İl Defterdarı Osman ŞENER, Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, DSi 233. Şube Müdür Ebru Akar, Karayolları 156. Şube Müdürü Yunus Emre Öcal katıldı.

Toplantı Vali Dirim'in açılış konuşması ile başladı. Ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan tarafından hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahalarının belirlenmesi amacıyla mevzuat doğrultusunda yapılması gerekenler, Bartın'ın mevcut durumu, Belediyeler tarafından bildirilen yer seçenekleri ve bu yerler ile ilgili mevzuat doğrultusundaki önerileri içeren bir sunum gerçekleştirilerek, katılımcılar hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının yönetimi konusunda bilgilendirildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.

(AY-İÇ)



02.05.2017 13:23:54 TSI

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