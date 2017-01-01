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Merhum Gazeteci Yunus Bekir kabri başında anılacak



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, düzenlediği basın toplantısında, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde Kayseri'nin ilk gazete sahibi Yunus Bekir'in anılacağını söyledi.

Gazeteciler Cemiyeti'nde, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve ERÜ Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Remzi Kılıç ile beraber basın toplantısı düzenleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, yapılacak olan etkinlik hakkında bilgiler verdi. Taymuş, "Bilindiği gibi 3 Mayıs'ta ilimizde doğan ve yetişen Yunus Bekir beyi anma programı düzenliyoruz. Bu programı Kayseri Turizm Derneği ile beraber düzenliyoruz. Bizler kurum olarak ilimize hizmet etmiş manevi ve milli değerlerimizin hepsini anıyoruz. Yunus Bekir bey, Kayseri gazeteciliğinin başlangıcı ve ilham kaynağıdır. O yüzden böyle bir değeri anmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ERÜ Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Remzi Kılıç ise, "Yarın Kayserimiz için çok önemli bir gün. 3 Mayıs Türkçüler Günü münasebetiyle Kayserimizin en köklü gazetecilerinden Yunus Bekir beyi kabri başında anacağız" dedi.

(AG-AÖ-Y)



02.05.2017 13:24:25 TSI

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