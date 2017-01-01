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Ünver, İmam Hatipli kız öğrencilere seslendi, "Bu ülkenin geleceği sizlersiniz"



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Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 'Vefa Günleri' kapsamında öğrencilerle konferansta bir araya geldi.

Nevşehir Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen Vefa Günleri'nin açılışında konuşan Okul Müdürü Faruk Kemikkıran, bu eğitim yuvasından öğrencilerin İmam Hatipli olmanın bilinci içerisinde akademik ve sosyal bir kişiliğe sahip olarak yetiştirildiğini belirtti. Kemikkıran , Türkiye'nin teminatı olan öğrencileri imam hatipli olmanın gururunu yaşayacak bir şekilde yetiştirmeye çaba harcadıklarını belirterek şunları ifade etti: "Bu ülkenin gerçek teminatı olan siz öğrencilerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Sizler, İmam Hatipli olmanın bilincinde, imam hatipli olmanın gururunu yaşayacak hem akademik başarı ve hem de sosyal bir kişiliğe sahip, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen davranışları ile örnek insanlar olacaksınız."

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver' de , öğrencilerin bu ülkenin geleceğini olduğunu dile getirdiği konuşmasında öğrencileri 'Güler Yüzlü Kuran Bilginleri' olarak tanımladı.

Kendi öğrenim dönemlerine ilişkin gözlemlerini de öğrencilere aktaran Belediye Başkanı Hasan Ünver daha sonra şöyle konuştu: "Bu ülkenin geleceği sizsiniz, Türkiye'nin özeti ve geleceği şu an karşımda oturuyor. Bizim dönemimizde İmam Hatip Lisesine hiç zengin çocuğu gitmezdi. Hep garibanların çocukları milletin kendilerinin yaptığı okullar olan İmam Hatip Liselerine giderlerdi. Siz oldukça şanslı nesilsiniz."

GEÇMİŞTE DEVLET YÖNETİCİLERİ BİZİ ÖCÜ GİBİ GÖRDÜ

Geçmişte devleti yönetenlerin hiçbir şekilde İmam Hatip Liseleri veya Ortaokulları yapma gibi bir derdi olmadığına da dikkat çeken Belediye Başkanı Ünver daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: " Bizim çocukluk yıllarında, devletin İmam Hatip Lisesi veya İmam Hatip Orta Okulu yapma gibi bir kaygısı olmadığı gibi, millet tarafından yapılan İmam Hatipleri kapatma gibi bir derdi vardı. Hep bizi öcü gibi gördü. Hep kendine muhalif olarak gördü, oysa biz tahsilimizle Kuran-i Kerim ilmiyle uğraşan, dini ilim tahsili yaparken bunun yanında matematik ve fen okumaya çalışan gariban gelirli ailelerin çocuklarıydık. Toplum mesleki olarak camiye gelenler kısmı tarafından saygı gösterir, ama orası ile alakası olmayanlar tarafından da bizi horlardı. " dedi.

Belediye Başkanı Ünver'in Vefa Günleri kapsamında verdiği konferans yaklaşık 1.5 saat süre ile devam etti.

(COŞ-AÖ-Y)



02.05.2017 13:24:54 TSI

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