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Belediye Başkanı Karaaslan asker uğurlamasına katıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Uçhisar'da, 15 kişiden oluşan 1997/2 tertip askere gidecek gençlere asker gecesi düzenlendi. Uçhisar Belediyesi toplantı ve düğün salonunda gerçekleştirilen asker gecesi eğlencesine Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve askere gidecek gençlerin arkadaşları katıldı.

Başkan Karaaslan, askere gidecek olan gençlere yaptığı konuşmada "Öncelikle hepinizi vatani görevlerinizi yapacağınız için tebrik ediyorum. Vatanını, milletini, koruyan ve seven birer asker olarak Türk Milleti'ne hizmet edeceksiniz. Vatani görevinizi en iyi şekilde yerine getireceğinizden hiç şüphem yok. İnşallah hayırlısı ile tamamlar gelirsiniz. Şimdiden hepinize hayırlı teskereler diliyorum" dedi.

Başkan Karaaslan askere gidecek gençlere hediyeler verdi. Uçhisarlı gençler desteklerinden dolayı Başkan Karaaslan'a teşekkür ettiler.

(COŞ-AÖ-Y)



02.05.2017 13:25:09 TSI

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