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Sorgun'da nohut ekimi artıyor

02 Mayıs 2017 Salı, 13:21
Sorgun'da nohut ekimi artıyor
Sorgun'da nohut ekimi artıyor

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, çiftçiler daha yüksek kazanç elde etmek amacıyla alternatif ürünlere yönelmeye başladı.
Son yıllarda nohut üretimine yönelen çiftçiler, daha yüksek kazanç elde edebilmek amacıyla nadasa bırakılan tarım arazilerinin tamamına nohut ektiler. Nohudun buğdaydan daha karlı bir ürün olduğunu söyleyen çiftçilerden Ali Nabi Yılmaz,"Nohut son birkaç yıllardır çiftçiler açısından önemli kazanç sağlamaya başladı. Bu yüzden köyümüzde çiftçilikle uğraşan birçok kişi nadasa bırakılan tarlalarına nohut ektiler. Geçtiğimiz yıl 35 dönüm nohut ekmiştim, bu yıl ise yaklaşık 85 dönüm nohut ektim" dedi.
Hacı Arslan isimli çiftçi ise, nohudun bir altın kadar değerli bir ürün hale geldiğini belirterek,"Şuanda tohum bulmakta bile zorlanıyoruz. Nohudun çiniği 80 TL'den satılıyor. Buğdaydan daha karlı. Bu yüzden yaklaşık 100 dönüm nohudu ekeceğim" şeklinde konuştu.
Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık ise, düzenli bir ekim yapıp doğru ilaçlama yapılması durumunda çiftçilerin nohuttan zarar etme gibi bir risklerinin olmadığını kaydetti.
(RY-BMG-UY-Y)

02.05.2017 13:31:18 TSI
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