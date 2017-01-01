Şenkaya'da terör operasyonu
(Fotoğraflı)
Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında yürütülen terör operasyonunda bir sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.
Erzurum, Ardahan ve Kars Jandarma Özel Harekat timleri tarafından Şenkaya - Göle ilçeleri kırsal alınanda devam eden terör operasyonunda, bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, muhtelif cins ve tıbbi malzeme, yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan iki tüp ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler ve sığınak imha edildi.
(AA-AA-Y)
02.05.2017 13:31:48 TSI
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