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Başkan Muharrem Yıldız, Karslıları Kars36 Spor, Sarıkamış Belediye Spor maçına davet etti



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde Kars'ı temsil etmek isteyen Kars36 Spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak karşılaşmaya tüm Karslıları davet etti.

Kars'ın artık BAL ve Profesyonel liglerde takımının olmasını gerektiğini ifade eden Kars36 Spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, Sarıkamış Belediyespor karşılaşmasını kazanarak BAL Ligine çıkmak istediklerini belirtti.

BAL Ligine çıkma mücadelesi veren Kars36 Spor'da geri sayımın başladığına dikkat çeken Başkan Yıldız, sabırlarının tükendiğini, artık hedeflerini ulaşma zamanının geldiğini söyledi.

Başkan Muharrem Yıldız, "Herkes takımına sahip çıksın. Bir yıldır bekliyor. İnandık, inandığımız için başarmamız lazım. Kars36 spor için çok önemli bir maç, buradan alıp bu sıkıntılı süreçten çıkmak istiyoruz. Artık daraldık, hakikaten şehir de daraldı. Bizim de sabrımız tükendi. Onun için bu maç bizim çok önemli, bütün hemşehrilerimizin o gün gelip, o maçta bize destek vermelerini istiyoruz" dedi.

"Her şey hazır sabırsızlıkla bekliyoruz"

Takım olarak, Kars olarak hazır olduklarının vurgulayan Başkan Muharrem Yıldız, "Her şey hazır, sabırsızlıkla bekliyoruz. Sporcularımız hazır, biz hazırız. Hemşehrilerimiz de hazır. Allah'ın izniyle bu maçı alıp, biran önce çıkmak istiyoruz. Biz burada kaldıkça hem kendimiz ciddi anlamda sıkılmaya başladık. Hem de şehrin önün de bir engel var, o engeli kaldırmakla alakalı BAL Ligine gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Taraftarlarımız çocuklarıyla, eşleriyle gelsin maça"

7 Mayıs 2017 Pazar Günü Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında oynanacak Kars36 Spor, Sarıkamış Belediye Spor karşılaşmasına Karslıları davet eden Başkan Muharrem Yıldız, "Taraftarlardan şunu istiyorum. Özellikle herkes eşleriyle, çocuklarıyla gelsin ki ilk kez Mayıs'ın 7'sinde bir tarih yazalım. Eşleriyle çocuklarıyla, renkli görüntülerin oluştuğu, çocukların, eşlerin ve işte gencinin, yaşlısının hep bir arada zevkle izleyebilecekleri bir maç olsun" şeklinde konuştu.

Öte yandan kritik karşılaşma öncesinde Kars36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor. 90 dakikalık ve telafisi olmayan karşılaşmayı kazanmak isteyen Kars36 Sporlu futbolcular, takım olarak BAL Ligi'ne çıkacaklarına inandıklarını sözlerine eklediler.

(IÇ-Y)



02.05.2017 13:32:06 TSI

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