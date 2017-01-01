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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Öğrencilere futbol eğitimi

02 Mayıs 2017 Salı, 13:24
Öğrencilere futbol eğitimi
Öğrencilere futbol eğitimi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Çamlıca Okullarında öğrencilere futbol eğitimi veriliyor.
Çamlıca Okullarında öğrencilere temel eğitimin yanı sıra spor eğitimi de veriliyor. Bu kapsamda öğrencilere çağın en gözde sporlarından olan futbol eğitimi veriliyor. Her yaştan insan için faydalı bir spor dalı olan futbol eğitiminde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Halit Taş öğrencilere futbolun faydalarını anlatıyor. Her yaştan ve kabiliyet düzeyi farklı çocukların katılabileceği bir spor dalı olarak futbolun çeşitli yararlar sağladığını belirten Taş, "Futbol maçı sırasında çocuklar sürekli saha içerisinde koşarlar. Araştırmalar bu egzersizin fiziksel ve psikolojik pek çok faydası olduğunu göstermiştir. Düzenli olarak futbol oynayan çocuklar yaşam biçimlerine düzenli egzersiz yapma alışkanlığını katarlar. Ayrıca fiziksel egzersiz obesiteye karşı da en etkili önleme yöntemidir" ifadelerine yer verdi. Futbolda grup katılımının çok önemli olması nedeniyle futbol oynanmasının çocuklara sportmenliği öğrettiğini de belirten Taş, "Sorumlu bir yetişkinin gözetimindeki bir futbol takımında oynamak çocuklara kazanma ve kaybetmeyi, grup kararı verebilmeyi ve çok farklı ortamlardan gelen, farklı kişilik özelliklerine sahip kişilerle birlikte yaşamayı öğretir" dedi.
(CÖ-SD-Y)

02.05.2017 13:32:32 TSI
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