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İl Genel Meclisi Mayıs ayı 1'inci birleşiminde 2 gündem maddesi görüşüldü

- AK Parti'li meclis üyesi CHP'li üyelerin doğum günü kutlamasına katılmadı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Genel Meclisi Mayıs ayı 1'inci birleşiminde 2 gündem maddesi görüşülürken, maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ilk birleşim öncesi Meclis Başkanı Oğuz Sertler, dün kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Ardından CHP Bilecik ve Gölpazarı İl Genel Meclis üyeleri Hikmet Turan ile Turgay Yılmaz'ın doğum günlerini kutlayan Sertler, ikiliye üzerinde CHP amblemi bulunan bir pasta getirtti. Pasta meclis üyelerine ikram edilirken, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Serkan Yıldırım kutlamaya katılmadı.

Kutlama sonrası günün ilk gündem maddesi olan Söğüt ilçesi 700. Yıl Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü kurumlarının küçük onarım giderlerinde kullanılmak üzere 50 bin TL ödenek aktarılması talebi görüşüldü. Görüşülen madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İkinci gündem maddesi olarak Bozüyük ilçesinde Yeni Mahalle 408 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu adına olan tahsisin iptal edilerek, söz konusu taşınmazın üzerindeki eski kaymakamlık lojman binası yıkılarak yerine kütüphane binası yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi konusu görüşüldü. Mevkiinin 25 seneyi geçmemek üzere 'şer' konularak tahsis edilmesini oy birliği ile kabul edildi.

Görüşülen 2 madde sonrası İl Genel Meclisi Mayıs ayı ilk birleşimi sona ererken, ikinci birleşimin yarın saat 11.00'da aynı salonda yapılacağı bildirildi.

(CKT-HA-Y)



02.05.2017 13:32:59 TSI

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