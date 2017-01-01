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Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'de yüzme bilmeyen kalmasın"



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Yüzme Kulübünün "Yaza Merhaba" kahvaltı etkinliğine katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Yüzme Kulübü'nün "Yaza Merhaba" etkinliğine katıldı. Kulüp Başkanı Işıl Bozca'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve çok sayıda sporcunun yanı sıra veliler de katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'de yüzme bilmeyen kalmasın diye birçok projeyi ve tesisi kentimize kazandırıyoruz. İnsanımızın spor yapması ve bunu hayat tarzı haline getirmesi için teşvik edici çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Türk yüzmesine rekortmen sporcular kazandırma amacında olduklarını belirten Kulüp Başkanı Işıl Bozca, "Yaza merhaba kahvaltısında sporcularımızla ve velilerimizle bir araya geldik. Gelecekte inşallah olimpiyatlarda bayrağımızı da dalgalandıracağız. Çocuklarımızın geleceğine büyük katkı sunuyoruz. Özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na bizlere ve yüzme branşına verdiği tüm destekler için teşekkür ediyorum" dedi.

Doğa ve sporla barışık bir nesil istediklerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu ise, "Yaşadığımız kentte yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Hedefimiz de bu olmalıdır. Muhakkak ki spor kültürünün yanı sıra şampiyonalarda derece alacak sporcularımızı da yetiştirmeliyiz. Bu bizlerin ortaya koyduğu iki farklı hedef olmalıdır. Sporla ve özellikle yüzme ile tanışmış bir nesil. Bir de olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracak sporcular. Bakınız şahsen yüzdüğüm zaman dinleniyor ve kendimi daha dinç hissediyorum. Bakınız her ilçemize kapalı yüzme salonu yapıyoruz. Çayırova'daki yüzme havuzumuz devam ederken, Darıca'da da bir örneğini hayata geçireceğiz. Dilovası ve Kandıra ilçelerimizde de yüzme havuzları yapacağız. İzmit'e kazandıracağımız olimpik yüzme havuzumuzu iki yıl içerisinde tamamlayacağız. Kocaeli Yüzme Kulübümüzün tüm sporcularına başarılar dilerken, kulüp yöneticilerimize ve velilerimize de bu emekleri için teşekkürlerimi ifade etmek isterim" diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlik daha sonra yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.

(GY-Y)



02.05.2017 13:37:47 TSI

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