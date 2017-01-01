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Ücretsiz sinema günleri devam ediyor



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ücretsiz sinema günleri nisan ayı programı "Neşeli Dalgalar", "Cesur Kahramanlar (Ejderha Büyüsü)" ve "Satıcı" filmlerinin gösterimleriyle sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, her ay farklı gösterim programlarıyla ücretsiz düzenlediği sinema günlerinin nisan programı Kültür ve Kongre Merkezi'nde sona erdi. Sinema günleri kapsamında hafta sonu gösterime giren "Neşeli Dalgalar", "Cesur Kahramanlar (Ejderha Büyüsü)" ve "Satıcı" filmleri, çocuklar ve yetişkinler tarafından büyük beğeni ile izlendi.



3 film, 20 gösterim

Sinema günlerinin nisan ayı programında animasyon türünde "Neşeli Dalgalar" ve "Cesur Kahramanlar", dram dalında ise 89. Oscar Ödülleri'nde "En İyi Yabancı Film" ödülünü alan yönetmenliğini İranlı Asghar Farhadi'nin yaptığı "Satıcı" filmleri, çocuk ve yetişkin izleyiciyle buluştu. Nisan ayı programında 10 gün boyunca devam eden ücretsiz sinema günlerinde çocuklara hafta içi ve hafta sonu toplam 14, yetişkinlere yönelik ise 6 gösterim yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin yoğun ilgi gören sinema günleri etkinliği devam edecek.

(İHA-MP-Y)



02.05.2017 13:38:18 TSI

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