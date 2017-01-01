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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yabancı uyruklu öğrencileri yalnız bırakmadı

02 Mayıs 2017 Salı, 13:30
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yabancı uyruklu öğrencileri yalnız bırakmadı
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yabancı uyruklu öğrencileri yalnız bırakmadı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından bu yıl Erzurum'da 4'üncüsü organize edilen 'Uluslararası Öğrenci Buluşması' renkli görüntülere sahne oldu.
Uluslararası Öğrenci Buluşması, 20 ülkeden bin 500 öğrencinin katılımıyla Yakutiye Kent Meydanında gerçekleşti. Buluşmaya öğrencilerin yanı sıra Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı ile Erzurum İran Başkonsolosu Hüseyin Gasimi katıldı.
Programda konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Yabancı öğrenciler bizim emanetimizdir. Onlar ile beraber daha da zenginleşiyoruz. Kültürel etkileşim sayesinde yaşantılarına ortak oluyor, paylaşımlarda bulunuyoruz. Onlara kucaklayıcı ve kollayıcı bir anlayışla yaklaşıyoruz. Biz onların Erzurum'daki aileleri, yuvalarıyız. Yerli ya da yabancı ayrımı hiçbir zaman yapmadık, hepsi bizim evlatlarımız. Biz de bu anlayış doğrultusunda hareket ediyor, yabancılık çekmemeleri adına üniversite olarak üstümüze ne düşüyorsa fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yabancı öğrenciler adına kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı doktora öğrencisi Kazakistanlı Möldir Düysengazi: "Öncelikle sözlerime burada bulunan yabancı öğrenciler adına, ardından da kendi adıma bize misafirperverliğini gösteren Türk Halkına ve Erzurumlulara teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sonrasında şunu belirtmek isterim ki Türkiye'ye geldiğim de hiç yabancılık çekmedim. İhtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda sizler vardınız, bizlere sıcak bir yuva, yeni bir aile verdiniz. Bize millet olma bilinci aşılayan Uluslararası Öğrenci Derneğine ve Atatürk Üniversitesine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
Programın ardından ülkelerini temsil eden öğrenciler özel stantlarda kendi yöre ve kültürlerine ait değerleri katılımcılara tanıttı. Öğrencilerin isteklerini kırmayan Rektör Çomaklı, her ülkenin öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çekildi.
(ERZ-AT-Y)

02.05.2017 13:39:37 TSI
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