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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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5 bin kuşkonmaz ücretsiz dağıtıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 13:31
5 bin kuşkonmaz ücretsiz dağıtıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Sarıcakaya Belediyesi tarafından vatandaşlara kuşkonmaz dağıtıldı.
Yaklaşık 5 bin adet kuşkonmaz, 12'lik paketlerde dağıtıldı. Dağıtım sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler tarafından şifalı bitkinin tarifi de yapıldı. Sarıcakaya Belediyesi önünde gerçekleştirilen ücretsiz kuşkonmaz dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mikroklima özelliğine sahip Sarıcakaya ilçesinde Nomad Tarımcılık tarafından üretilen kuşkonmazın sağlık açısından da birçok faydası bulunduğunu belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, "A, B ve C vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Ülser için şifalı olması da kuşkonmaz faydaları arasındadır. Kalsiyum, magnezyum ve demir gibi elementler içerir. Hazımsızlık, şişkinlik ve ödem atılmasına yardım eder. Sindirim sistemini rahatlatır. Afrodizyak etkisi de bulunmaktadır. İdrar söktürücü etkisi de herkes için önem taşımaktadır. Bu özelliği sayesinde kuşkonmaz sıklıkla kullanılır. Romatizma ağrısı çekenler, kemikleri ağrıyan kişiler de bu şifalı bitkiyi kullanarak şifa bulabilirler. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder" dedi.
Standı ziyaret eden Kaymakam Recep Aydın da ilk kez kuşkonmazın tadına baktığını belirterek, Başkan Güler'den tarifini aldı.
(MSY-

02.05.2017 13:40:06 TSI
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