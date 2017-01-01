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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Dibekdere'de ıslah çalışmasında sona yaklaşıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 13:31
Dibekdere'de ıslah çalışmasında sona yaklaşıldı
Dibekdere'de ıslah çalışmasında sona yaklaşıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Ahmetli ilçesine bağlı Dibekdere Mahallesinde başladığı ve hızlı bir şekilde devam eden dere ıslah çalışmasında sona yaklaşıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sürdürdüğü dere ıslah çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, Ahmetli'nin Dibekdere Mahallesinde taşkın riskini ortadan kaldırmak için başladığı dere ıslah çalışması hız kazandı. Mahalle muhtarlığından gelen talep sonrasında başlayan ıslah çalışması neticesinde mahalle sakinleri taşkın riskinden korunacak. Daha sağlıklı dere yatakları için yapılan çalışmalar kapsamında mahallede 250 metre betonarme U kesit imalatı gerçekleştiriliyor. Ayrıca yol geçişini de rahatlatmak adına mahallede menfez işi de yapılıyor. MASKİ ekipleri tarafından hayata geçirilen çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacak olması nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Taşkın sıkıntılarına son veriliyor
Dibekdere Mahalle Muhtarı Kemal Eser, yapılan hizmetlerden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Dere ıslah çalışmamız bitmek üzere. Mahalle sakinleri olarak çok rahatladık. Eskiden deremiz çöp içindeydi ve sürekli taşkın yaşanıyordu. Yapılan çalışma sayesinde bu sıkıntımız ortadan kaldırılıyor" dedi.
(SC-Y)

02.05.2017 13:40:25 TSI
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