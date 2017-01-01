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Şükran Öney Anaokulunda bir yaş büyüdüm partisi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Şükran Öney Anaokulu öğrencileri bir yaş büyüdüm partisi yapılar.

Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri için bir yaş büyüdüm etkinliği yapıldı. Öğretmenlerinin hazırladıkları partilerde çocuklar doyasıya eğlendi. Miniklerin bir yaş daha büyümelerinin mutluğunu yüzlerine yansıdı. Doğum günü pastalarını hep beraber üfleyerek anın tadını çıkardılar. Daha sonrasında öğretmenlerinin kendileri için hazırladıkları hediyeleri alınca mutlulukları bir kat daha arttı.

(AY)



02.05.2017 13:41:24 TSI

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