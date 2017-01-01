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Düzce'de Ot festivali için çalıştay da yapılacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından 9-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Geleneksel hale getirilen festival için bu yıl ilk kez çalıştay da düzenlenecek. 9-10 Mayıs tarihlerinde iki gün olarak Düzce Üniversitesi'nde ot çalıştayı yapılacak.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi önderliğinde gerçekleştirilecek olan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali programı belirlendi. Buna göre festivalin ilk iki günü çalıştaylar olacak. Düzce Üniversitesi Cumhuriyet salonundaki çalıştaylar, atölye çalışmaları ile biyoçeşitlilik üzerine olacak. Festival daha sonra 12-13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Anıtpark meydanında sürdürülecek. Festivalin bu bölümünde Anıtpark meydanında yöresel ürünler pazarı kurulacak ve Düzce otları yemek yarışması yapılacak.

(TT-AY)



02.05.2017 13:41:49 TSI

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