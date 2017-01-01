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Kartepeli kadınlar, kanser hakkında bilgilendirildi



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KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, düzenlediği farkındalık eğitimleri ile üyelerine kanser hakkında bilgilendirdi.

Kartepeli kadınları kanserde erken teşhis ve korunma yöntemleri hakkında bilinçlendirmek isteyen Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, son olarak üyelerinin bir kısmını Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan Koca'nın semineri ile buluşturdu. Doç. Dr. Koca, kanserle ilgili soruları tek tek yanıtlarken, sunumunda da erken dönemde kanser hastalığının metastaz yapmadan önce tanı konulup tedaviye başlanmasının süreçte çok önemli rol oynadığını dile getirdi.

Kanserden korunmak için sağlıklı yaşam, beslenme, spor, stres gibi faktörlerinde etkilerine değinen Doç. Dr. Koca, "Bu konularda doğru bildiğimiz yanlışlardan kurtulursak ve kendimize tıp biliminin ortaya koyduğu doğrulara göre bir yaşam biçimi hazırlayabilirsek, kanser gibi diğer hastalıklara da yakalanma riskini azaltmış olacağız. Özellikle kanser hastalığında gecikmiş teşhis, tedavi sürecini zorlaştıracak ve olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden yaş gruplarınıza göre yapılması gerekli tetkikleri düzenli ve sürekli olarak yaptırmalısınız. Her şey kendinize değer vermekle başlar. Çok şanslısınız ki, sizlerin sağlığını bile düşünen bir Belediye Başkanınız var. Siz de kendinizi sevin, düşünün ve iyi bakın. Sağlıklı olmadığımızda sahip olduğumuz bilgi, yetenek ve tecrübelerimizin hiçbir işe yaramadığını ve bizimle birlikte sevdiklerimizin de üzüldüğü unutmayın" dedi.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kadınlar Kulübü üyeleri, organize edilen etkinliklerden son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, bu etkinlikleri ve olanakları sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkürlerini ilettiler.

(GY-Y)



02.05.2017 13:41:49 TSI

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