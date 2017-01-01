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Batman'da 71,5 kilogram esrar ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda, toplam 71,5 kilogram esrar ile bir kilogram sentetik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Şubeleri ekipleri, istihbari bilgi üzerine, İluh Mahallesi'ndeki iki ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 68,5 kilogram kubar esrar, 3 kilogram toz esrar ve bir kilogram beyaz renkli sentetik madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

(OA-MP-Y)



02.05.2017 13:41:56 TSI

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