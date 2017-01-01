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Düzce Belediyesi Mayıs çiçekleri trekking organizasyonu düzenlendi

02 Mayıs 2017 Salı, 13:34
Düzce Belediyesi Mayıs çiçekleri trekking organizasyonu düzenlendi
Düzce Belediyesi Mayıs çiçekleri trekking organizasyonu düzenlendi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi'nin katkılarıyla Konuralp Turizm Marka ekibi tarafından 'Mayıs Çiçekleri Trekking' organizasyonu düzenlendi.
Düzce Belediyesi Turizme yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında 'Mayıs Çiçekleri Trekking' yürüyüşe katılan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve katılımcılar sırasıyla Kırkbasamaklarda okçuluk gösterisi, Cin Bayırı, Su Kemerleri, Asar Tepesi, Tarihi Konak Ziyareti, Gucca Altı ve Tarihi Çeşme çevresinde yürüyüş yaparken, Eyea Ekoturizm mekanında yöresel yemeklerden tattılar.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Konuralp Antik kentinin önemine ve tanıtımıyla ilgili yapılan çalışmalara değindi ve trekking etkinliğinin önümüzdeki aylarda daha farklı anlamlar kazanacağını vurguladı. Başkan Keleş, "Hem antik kentteki kazı çalışmaları biraz daha ilerlemiş olacak, hem de Roma Köprüsü ile çalışmalar ilerlemiş olacak. Biz bu yürüyüş yolunun üzerine ışıklı aydınlatılmış, çiçeklendirilmiş, yer yer farklı birtakım tekniklerle desteklenmiş bir yürüme yolu yapacağız. Bittiği noktada da şu anda Konuralpli hemşehrilerimizden oluşturduğumuz bir ekip tarafından hazırlanan bazı satışa uygun birtakım materyallerin satıldığı bir satış ofisi oluşturacağız. Burada bir ev kiraladık. Tarihi konaklardan iki tanesini kiraladık ve bunları hızla pansiyona dönüştürüyoruz. Ayrıca Konuralp yemekleri yapan bir restorant yapıyoruz. Buraya gelen kişi dört sorunun cevabını bilerek gelecek. Ne görecek, ne istikamette yürüyecek, ne satın alacak, Konuralp'e ait ne yiyecek nerede yatacak? Bunları söyleyemezsek gelen insanlara hiçbir cazibe yok demektir. Bu açıdan biz bir an önce kazı çalışmalarını belirli bir noktaya getirmek durumundayız." İfadelerini kullandı.
(TT-AY)

02.05.2017 13:42:22 TSI
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