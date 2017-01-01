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Kutül amare zaferinin 101'inci yıldönümü

02 Mayıs 2017 Salı, 13:34
Kutül amare zaferinin 101'inci yıldönümü

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Osmanlı ordusunun son zaferlerinden olan Kut'ül Ammare Zaferinin 101'in yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Mehmet Keleş mesajında Kut'ül Ammare zaferinin Osmanlı ordusunun Çanakkale'den sonra en büyük zaferi olduğunu belirtti.
Başkan Mehmet Keleş mesajında özetle şu görüşlere yer verdi " Kut'ül Ammere zaferi 29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zaferidir. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nun zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde, Çanakkale'den sonra kazandığı ve bir İngiliz tümeninin bütün personeli ile birlikte esir alındığı eşsiz bir zaferdir. Osmanlı Ordusunun Birinci Dünya Savaşı'nda çarpıştığı cephelerden biri, İngilizlere karşı oluşturulan Irak cephesidir. Osmanlı dönemi kaynaklarında Irak-ı Arap olarak adlandırılan bölge, Dicle, Fırat havzasında tarihteki Mezopotamya'yı (Verimli Hilal) içine alır ve Basra Körfezi'ne kadar uzanır. Tarihe Kut ül Amare zaferi olarak geçen savaşlar sırasında İngilizler 40 bin kayıp ve esir verirken Türk birlikleri ise 25 bin askerini kaybetti. Kut ül Amare savaşı sırasında Türk birlikleri sınırlı sayıda uçakla önemli görevler yaptı. Keşif görevleri yapan Türk uçakları bir taraftan da düşman hedeflerini bombardıman etti. Bu savaş işgalci güçlere karşı bir direnişin zaferle sonuçlanan mücadelesidir. Bunun için de bu zafer Çanakkale zaferinden sonra en büyük zaferdir"
(TT-AY)

02.05.2017 13:43:01 TSI
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