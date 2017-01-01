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Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

02 Mayıs 2017 Salı, 13:36
Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi
Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

(Fotoğraflı)

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde ana sınıfı öğrencilerinin açtığı yıl sonu sergisi ve kermes beğeni topladı.
Kangal Anaokulu öğrencileri tarafından 2016-2017 öğretim yılı yıl sonu sergisi ve kermesi açıldı. 4 yaş grubu Uğur Böcekleri Sınıfı öğrencilerinin açtığı sergi büyük beğeni topladı. Okul Müdürü Ufuk Özata sergi için özverili çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Serginin açılışan Kangal Kaymakamı Sinan Aşcı, Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Özdemir, şube müdürleri ,okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

(UY-Y-)

02.05.2017 13:44:47 TSI
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