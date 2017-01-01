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ETÜ 20 Ülkeden yüzlerce öğrenci ile Yakutiye Kent Meydanında buluştu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEF) Erzurum'da dördüncüsünü organize ettiği Uluslararası Öğrenci Buluşmasına katıldı.

Yakutiye Kent Meydanında gerçekleşecek olan organizasyonun açılış törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum İran Başkonsolosu Hüseyin Gasimi katıldı.

20 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda ülkelerini temsil eden öğrenciler stantlarında kendi ülke ve yörelerine ait kültürlerini ziyaretçilere tanıttı. Yöresel kıyafetlerinin yanı sıra yiyeceklerini de tanıtan öğrenciler geleneksel halk oyunlarını da sahnede sergilediler.

Kardeşlik ve birlik ruhunun doyasıya yaşandığı organizasyonda ETÜ Halkla İlişkiler birimi ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü standında ziyaretçilere ETÜ hakkında bilgiler verdiler. Ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Songül Duman ve Rektör danışmanı Prof. Dr. Bülent Çakmak da organizasyona katılarak üniversitenin uluslararası platformda temsiline katkıda bulundu.

(ERZ-AT-Y)



02.05.2017 13:46:39 TSI

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