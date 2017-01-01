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Yarımlar masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Köydes ödeneğinin dağıtımı ile ilgili planlamaya hız verdiklerini kaydetti. Bilim Merkezi binası için yer tespitinin yapıldığını dile getiren Dağlı, ayrıca 2'li eğitim sürdüğü 8 okulun yükünü azaltmak için yeni okullar inşa edileceğinin de müjdesini verdi.

Aylık Yatırım İzleme Toplantısı Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı. Toplantının ana gündem maddelerini Köydes ödeneğinin dağılımı, bilim merkezi binasının imar planı ve yeni eğitim yatırımları oluşturdu.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zülkif Dağlı, bakanlıktan aldıkları talimat doğrultusunda KÖYDES ödeneğini en kısa sürede dağıtacaklarını dile getirerek "İl Özel İdaresi yatırımlarından başlamak üzere, Sağlık Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü şeklinde yatırımlarımız devam edecek. Bu toplantıda özellikle Köydes'ten yeni gelen paranın dağıtımı ve bunun planlaması ile ilgili bir çalışmamız olacak. Sayın Bakanımız bu işlemi hızlandırmamız yönünde talimat verdi. Zaten bizde hazırlıklarımızı son aşamaya getirmiştik. Paranın dağıtımı ve ihale yöntemi ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız ve süratle köy yollarımıza ve diğer işlerimizi başlamış olacağız" dedi.

Bilim Merkezi için yer tespitinin yapıldığını açıklayan Dağlı "Merkezin İmar planı ile ilgili biraz daha çalışmamız gerekiyor. Bunu hızlandıracağız" diye konuştu.

Dağlı ayrıca yeni eğitim yatırımları ile ilgili de bilgi vererek "Bilindiği gibi il merkezinde 8 okulumuzda 2'li öğretim var. Buraları tekli eğitime düşürmek için planlama yapıyoruz. Yeni okul yapımları ile ilgili çalışmalarımızı da hızlandıracağız" şeklinde açıklama yaptı.

Vali Dağlı'nın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

(AY)



02.05.2017 13:49:17 TSI

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