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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'ta cinayet

02 Mayıs 2017 Salı, 13:40
Uşak'ta cinayet

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kadın, kendisini rahatsız ettiği iddia edilen kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, Banaz'ın Ovacık köyünde dün akşamüzeri meydana geldi. N.K. isimli evli ve 3 çocuk annesi olan kadın evlenmeden önce sevgilisi olduğu iddia edilen Tanju U. tarafından uzun süredir rahatsız ediliyordu. Dün akşamüzerine doğru kadının yaşadığı evin önüne gelen Tanju U., N.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, N.K. evden getirdiği av tüfeği ile Tanju U.'ya ateş açtı.
Tanju U. olay yerinde hayatını kaybederken, N.K. güvenlik güçleri tarafından suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.
(EÖ-MB-Y)

02.05.2017 13:49:37 TSI
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