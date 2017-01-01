Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
DİYARBAKIR (İHA) - Meteoroloji, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevresinde beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan duyuruda, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
(İHA-MP-Y)
02.05.2017 13:50:07 TSI
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