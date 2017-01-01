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Kayıp cüzdanı GPRS sayesinde sahibine ulaştırdılar



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi öğrencileri, Uşak SSK yokuşunda buldukları cüzdanı GPRS yardımıyla gittikleri adreste sahibine teslim etti.

Uşak'ta kaybolan bir cüzdanı bulan, Uşak Üniversitesi öğrencileri İsmail Eren Çetinkurt (19) ve Rıdvan Kemal Teczür (18), elektrik faturasındaki adresinden cüzdanı, sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre SSK yokuşunda cüzdanını kaybeden Ali Doğan, 135 TL para ve elektrik faturasının bulunduğu cüzdanını aramaya başladı. Bütün aramalarına rağmen sonuca ulaşamayan Doğan umudu kesti ve aramaktan vazgeçti. Cüzdanı bulan Çetinyurt ve Teczur cüzdanın içinden çıkan elektrik faturasındaki adrese GPRS yardımıyla gitti ve cüzdanı sahibi Doğan'a teslim etti.

Üniversite öğrencilerinin dürüstlüğünü takdir eden Ali Doğan, erdemli davranıştan dolayı teşekkür etti. Eren Çetinkurt (19) ve Rıdvan Kemal Teczür (18) ise; bunun bir insanlık görevi olduğunu ve hak etmedikleri bir parayı almaktan kaçındıklarını ifade etti.

(BK-MB-Y)



02.05.2017 13:50:14 TSI

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