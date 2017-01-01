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Diyarbakır heyetinden Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür ziyareti

02 Mayıs 2017 Salı, 13:41
Diyarbakır heyetinden Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür ziyareti
Diyarbakır heyetinden Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Başkan Karaosmanoğlu'na Diyarbakır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı konuk etti. Kocaeli'nin Diyarbakır'a verdiği proje destekleri başta olmak üzere bilgi ve tecrübe paylaşımı için teşekkür eden Atilla, "Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'nun desteklerini göreve geldiğimiz ilk andan itibaren hissettik. Ekibiyle birlikte her daim yanımızda oldular. Hızlı bir şekilde Diyarbakırlı kardeşlerimizin de hizmetine başladık" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr Tahir Büyükakın, Başkan Danışmanı Ömer Polat ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Ahmet Karadağın'ın da katıldığı görüşmede, gerçekleştirilmesi düşünülen projeler de ele alındı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, çevre düzenlemelerinde verilen katkıya ayrıca teşekkür ederek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği binlerce çiçeği havalimanımıza giden yola diktik. İnsanımızın içinin açıldığı ve güzelliği ile mest olduğu bir güzergah oldu. Tekrar bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Bey'e ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.
Eğitim, bilgi ve karşılıklı tecrübe paylaşımının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne büyük kazanımlar getirdiğinin vurgulandığı görüşmede, çevre düzenlemeleri, altyapı ve üst yapıda verilen desteklerin devam edeceği de söylendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, "Diyarbakırlı kardeşlerimizin hizmetinde olmak ve onların daha yaşanabilir bir kentte hayatlarını sürdürmesi bizim için gurur kaynağıdır. İnşallah Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğimiz artarak devam edecektir" açıklamasını yaptı.
Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin yapılmasıyla sona erdi.
(GY-Y)

02.05.2017 13:50:35 TSI
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