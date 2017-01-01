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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Dereiçi'nde bulunan tabyalar çöplüğe döndü

02 Mayıs 2017 Salı, 13:42
Dereiçi'nde bulunan tabyalar çöplüğe döndü
Dereiçi'nde bulunan tabyalar çöplüğe döndü

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Dereiçi Mevkide bulunan ve geçmişte askeriyenin kullandığı tabya ve taş binalar adeta çöplüğe dönmüş bir şekilde bulunuyor.
Uzun yıllar askeriye bünyesinde bulunan Dereiçi Mevkiinde tarihi taş yapı binalar yine geçmişte askeriyenin soğuk hava deposu ve çeşitli birimlerince kullanılan binalar, askeriyenin Dereiçi'ni boşaltmasıyla birlikte, adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Kimliği belirsiz kişilere ev sahipliği yapan tarihi binaların içerisi ise çöplük olarak kullanılıyor.
Özellikle hafta sonları içkiciler tarafından kullanılan tarihi binaların içerisi içki şişleri ve bali kutularından geçilmiyor. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kars Kalesi'nin arka yolunda bulunan tarihi binalar adeta yetkililere 'kurtarın bizi' diyerek sesleniyor.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kars'ta tarihi değerlerin koruma altına alınmaması, özellikle tarihi evlerin yakılarak, yıkılarak yok edilmesi, medeniyetler şehri Kars'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri de üzüyor.
Yetkililerin Dereiçi bölgesini kimliği belirsiz kişi veya kişilerden kurtararak Kars turizmine kazandırılmasını isteyen vatandaşlar, keleye çıkarken elinde içki şişesi bölgeyi mesken tutmuş kişilerin biran evvel buradan uzaklaştırılmasını ve tarih i binaların bu içler acısı durumdan kurtarılmasını istediler.
(IÇ-AT-Y)

02.05.2017 13:50:56 TSI
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