YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uşak Belediyesi İşçi Bayramını personeli ve aileleri ile kutladı

Uşak Belediyesi İşçi Bayramını personeli ve aileleri ile kutladı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, belediye bünyesinde çalışan işçilerle piknikte buluştu. Uludağ, "Biz birlikte iriyiz ve diriyiz. Bu nedenle siz emekçilerimizin hakkı ödenmez" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye bünyesinde çalışan işçilerle bir araya geldi. Kayaağıl Jeotermal Tesislerinde düzenlenen pikniğe işcilerin aileleri de katıldı. Geleneksel olarak her sene düzenlenen etkinlik gayet neşeli geçerken birbirinden farklı oyunlar oynandı ve yarışmalar yapıldı. Organizasyonda hediye çekilişleri de yapılarak çeşitli hediyeler çekiliş sahiplerine verildi.

Piknikte bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ geleneksel hale gelen organizasyonda gerçek emekçilerle birlikte olmamanın mutluluğunu yaşadığını belirtirken, "Şehrimizi sizlerin emekleri ile geliştiriyoruz" ifadesini kullandı. Uludağ, "1 Mayıs İşci Bayramında siz değerli emekçilerimizle birlikteyiz. Her sene düzenli olarak bu etkinliğimizi yapıyor ve büyük ailemiz içinde birlik ve beraberliğimiz pekiştiriyoruz. İnşallah ilerleyen senelerde de bu tür etkinliklerimize devam edecek ve çeşitli etkinliklerle bu bayramımızı kutlayacağız. Hizmette 3. Yılımızı geride bırakırken sizlerin emekleri ve gayretleriyle bu güzel noktayız. Bu nedenle yaptığımız tüm eserlerin siz değerli personelimizin de eseridir diyebiliriz" dedi

Birlikte büyük bir aile olduklarına değinen Uludağ, "Sizlerin destekleri ile Uşak'ı geliştiriyoruz ve güzelleştiriyoruz. Yaşanabilir bir şehri hep birlikte inşa ediyoruz. Bu büyük ailemizde birlikte büyüyerek iri ve diri oluyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi bozmasın. Bu kutlu günümüzde siz değerli personelimizin ve tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Hakan Uludağ son olarak şehir dışındaki işleri münasebetiyle etkinlikte olamayan Başkan Nurullah Cahan'ın selamını personele ileterek, bayramlarını kutladığını söyledi.

(EÖ-MB-Y)



02.05.2017 13:51:18 TSI

NNNN

