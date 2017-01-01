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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Bozok Üniversitesi 10. Bahar Şenlikleri sona erdi

02 Mayıs 2017 Salı, 13:43
Bozok Üniversitesi 10. Bahar Şenlikleri sona erdi
Bozok Üniversitesi 10. Bahar Şenlikleri sona erdi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Bozok Üniversitesi tarafından 24 Nisan-2 Mayıs 2017 tarihleri arasında birtakım sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kutlanan 10. Bahar Şenlikleri sona erdi.
Bu yıl Yozgat'ta renkli görüntülere ev sahipliği yapan Bozok Üniversitesi 10. Bahar Şenlikleri coşku ile kutlandı. Erdoğan Akdağ Kampüsü alanında tiyatro gösterileri, konserler, şiir dinletileri, sergi, film gösterimleri, lunapark gibi farklı etkinliklerin sahne aldığı şenliklerde, öğrenciler bir yılın yorgunluğu ve stresini attılar. Şenlikler kapsamında düzenlenen konserlerle öğrenciler gönüllerince eğlendi. Ayrıca şenliklerde Sportif Havacılık Kulübü tarafından Model Uçak Gösterisi ve Uçurtma Şenliği de izleyicilerden tam not aldı.
(BMG-UY-Y-)

02.05.2017 13:52:45 TSI
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