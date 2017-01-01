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Gebze Fen İşleri çalışmalarına hız verdi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Havaların düzelmesi ile çalışmalarına hız veren ekipler Barış Mahallesi 1825 sokakta asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Ekipler asfalt yama çalışmalarının yanı sıra bozulan kaldırım ve yürüyüş yollarında da onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar doğrultusunda Güzeller Mahallesi 901 sokaktaki tretuvarların onarımı gerçekleştirildi. Ekipler Osman Yılmaz Mezarlık içindeki yürüyüş yollarını da tanzim ederek mezarlığın dört bir tarafını parke yollar ile bağladı.

(GY-Y)



02.05.2017 13:53:24 TSI

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