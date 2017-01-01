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Milas'ta üst geçitlerin eksik yapıldığı iddiası



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesi çevreyolunda, yolun karşısına daha güvenli yaya geçişlerinin sağlanması amacıyla yapılan üst geçitlerde eksik yapılar bulunduğu iddia edildi.



Milas'ta geçtiğimiz yıl içerisinde 23 Nisan Bulvarı üzerinde Cumhuriyet Mahallesi'ni, Hayıtlı Mahallesi'ne bağlayan ve yayaların daha güvenli şekilde yolun karşısına geçmelerini sağlamak amacıyla iki ayrı noktaya üst geçitler yapıldı.

Yapılış şekli itibariyle eleştiriler de alan üst geçitlerin bazı bölümlerinde ne yazık ki güvenlik sorunu devam ediyor.

Çocuklu aileler ve engelliler için her ne kadar güvenli ve kolay bir ulaşım sağlasa da ana yola direk inen bölümler büyük tehlike arz ediyor.

Üst geçidin iniş kısmının yoğun trafik akışının olduğu karayoluna indiğini belirten Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, "Üst geçidin iniş bölümü rampa ve direk karayoluna iniyor. Engelli bir bireye ait tekerlekli sandalye veya bebek aramasının kontrolden çıkarak yola ulaşması büyük bir felaketle sonlanabilir. Hatta buna benzer bir kaza birkaç kez bisikletliler atlattı. Bisikletleriyle üst geçitten inen çocuklar, hızlarını ayarlayamayınca yolun belirli bir kısmına kadar inebiliyor. Bu durum karayolunda belirli bir hızla seyreden sürücülerin de dikkatini dağıtıyor. Yetkililerin üst geçitlerin bu bölümlerine biran önce el atmaları gerekiyor" dediler.

(ÇP-MB-Y)



02.05.2017 13:54:18 TSI

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