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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Bozkurt'ta atış poligonu hizmete açıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 13:47
Bozkurt'ta atış poligonu hizmete açıldı
Bozkurt'ta atış poligonu hizmete açıldı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde Bozkurt Trap-Double, Trap-Skeet Atış Poligonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Poligonda ilk atışı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptı.
Üç yıl önce atıcılıkla ilgili burada bir tesis kazandıracağımızın sözünü verdiklerini söyleyen Başkan Zolan,"Şükürler olsun bugün burada bu açılışı yapmanın ve sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunuz yaşıyoruz" dedi.
Zolan, "Tam otomatik mekanizmalarıyla beraber ilçemize kazandırdığımız poligonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ım bizleri daha güzel işlerde birlik, beraberlik ve huzur içinde bir araya getirsin inşallah. Bu güzellikleri artırarak Bozkurt'umuzu daha güzel noktalara getirmeyi arzu ediyoruz."diye konuştu.
Konuşmaların ardından, poligonda ilk atışı Başkan Osman Zolan yaptı. Zolan'ın başarılı atışları ise beğeni topladı.

02.05.2017 13:55:28 TSI
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