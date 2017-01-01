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Bilim Akademisi'nden Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Sevik'e ödül



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Sevik, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) kapsamında fizik alanında 30 bin liralık araştırma bütçesi ile ödüllendirildi.

2013 yılından bu yana Bilim Akademisi tarafından üstün başarılı genç bilim insanlarını ödüllendirmek, desteklemek, bilimde önde gelen gençlerin tanınmalarını ve birbirlerinin araştırmalarından haberdar olmalarını sağlamak amacıyla BAGEP kapsamında Fen, Mühendislik, Tıp ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırma yapan genç bilim insanları ödüllendiriliyor. Bu yıl ise Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde, fizik alanında verilen üç ödülden birinin sahibi olan Doç. Dr. Cem Sevik, önemli bir başarıya imza atarak Anadolu Üniversitesinin gururu oldu.

(MSY-HA-Y)



02.05.2017 13:55:57 TSI

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