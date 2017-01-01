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"Solaklarda kanser riski daha az"

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, 'El Tercihi' konferansında solakların sağlaklara oranla kanser olma riskinin daha az olduğunun rapor edildiğini açıkladı.



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Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince düzenlenen 'El tercihi sportif performansta bir avantaj olabilir mi" konferansı AKM B salonunda yapıldı. Konferans Spor bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy tarafından verildi.

"Solaklarda sağ beyin, sağlaklar da ise sol beyin daha baskındır"

El tercihinin yazı yazmak, resim yapmak, çatal ve bıçak kullanmak gibi çeşitli el işlerini yapmak için sağ ya da sol elin tercih edilmesi olarak tarif edildiğini belirten Dekan Gürsoy, "Sağ elimizi sol beyin, sol elimizi ise sağ beyin hemisferi yönetmektedir. Bu yüzden solaklarda sağ beyin, sağlaklar da ise sol beyin daha baskındır. Beyinin sağ hemisferi resim yapma, mimari, geometri, tanıma, yüzleri hatırlama ve uzaydaki ilişkileri anlamak için, sol hemisfer ise konuşma, edebiyat ve hitabet gibi yetenekler için özelleşmiştir. Diğer taraftan solakların beyin yapısı tam olarak bilinmemektedir. 1970 ve 1980' li yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda solak ve sağlak olanların beyin yapısının farklı olduğu ve bunun da kişilerin beceri, yetenek ve hatta kişilik oluşumunda önemli olduğu belirtilmektedir" dedi.

"Solaklarda kanser riski daha az"

El tercihinin immün (bağışıklık) sistem üzerinde yapılan bazı çalışmalarda, solakların bazı hastalıklara yakalanma riskinin daha olduğu ileri sürüldüğünü belirten Gürsoy, "Vücudun sol tarafında hücresel immün sistemin daha güçlü olduğunu ve bu nedenle çift taraflı organ kanserlerinin ve lenf metastazlarının genelde sağ tarafta daha fazla görüldüğü belirtilmiştir. Diğer taraftan solaklarda kanser riskinin daha az olduğu da rapor edilmiştir" dedi.

"Sporcular arasında yüksek oranda solak sporcu vardır"

Solakların günlük aktivitelerde daha az yetenekli olduklarına inanıldığını belirten Gürsoy, "Sporcu olan bayan ve erkekler arasında solakların yüksek bir orana sahip oldukları rapor edilmiştir. Yapılan bazı bilimsel çalışmalara göre dominant solakların Baseball, Kriket, Eskrim, Futbol, Boks, Güreş, Okçuluk, Kadın Taekwondo sporcuları ve Tenis gibi bir çok spor branşlarında daha başarılı oldukları görülmüştür" dedi.

"Türk genç toplumunun dominant solak oranı yüzde 5"

Türk genç toplumu üzerinde yapılan bir çalışmaya göre dominant solakların oranı % 5, yine bazı çalışmalara göre solaklığın kadınlardan ziyade erkeklerde daha yaygın olduğunu açıklayan Gürsoy, "Solak olanlar toplumda genelde sağlaklar için dizayn edilmiş olan ekipmanlardan dolayı dezavantajlı pozisyonda olurlar. Çünkü pek çok ekipman sağlaklara göre yapılmıştır. Örneğin, makas, bir çok araç vitesi, lambaların ve vidaların sağa doğru sıkıştırılması vs. Diş Hekimliğinde ve Tıp alanında kullanılan ekipmanların çoğu sağlak olanlara göre yapılmıştır. Bunlar solak olanlara göre uygun yapıda değildirler" dedi.

"Kimse sağlak veya solak olmaya zorlanmamalı"

Farklı açılardan bakıldığında, solak olan kişiler ve sporcuların sağlak olanlara göre bazı nörolojik, teknik ve taktiksel avantajlara sahip olduklar ifade eden Gürsoy, "Fakat onlar gerek verbal gerekse farklı uygulamalar ile asla sağlak olmaya zorlanmamalıdırlar. Onun yerine hem sözlü olarak ve hem de ekipman olarak desteklenmelidirler. Bu durumda olanlar için ayrıca yine motivasyolarını sağlayacak bazı davranışlar ve uygulamamaların içinde olunmalıdır" dedi.

(BT)



02.05.2017 13:57:48 TSI

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