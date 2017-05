YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uçurtmalar gökyüzünü şenlendirdi

- Yücel: "Her çocuk mutlu olmayı, çocukluğunu doyasıya yaşamayı hak ediyor"



Süleyman Cenk İdaye

ADANA (İHA) - Adana'da Mavi Çocuk Utku Umut Işığı Derneği tarafından düzenlenen, 'Uçurtma Şenliği', renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte rengarenk uçurtmaları gökyüzünün maviliğiyle buluştururken, keyifli anlar yaşadı. Dernek Başkanı Kemal Yücel, "Çocuklar bizim umudumuz, yarınlarımızın güvencesi. Ve her çocuk mutlu olmayı, çocukluğunu doyasıya yaşamayı hak ediyor" dedi.

Merkez Park'ta düzenlenen etkinliğe ilgi gösterildi. Anne ve babaların, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadığı 'Uçurtma Şenliği'ne ayrıca çeşitli hastanelerde 'lösemi' tedavisi gören çocukların yanı sıra Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki 'Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar da şenliğe katıldı.



Çocukluklarını doyasıya yaşadılar

Hastanede bir süredir lösemiye karşı tedavi gören çocuklar, bir günlüğüne de olsa hastane havasından kurtulup, çocukluğunu doyasıya yaşadığı 'Uçurtma Şenliği'nde objektiflere de birbirinden renkli fotoğraf kareleri yansıdı. Anne ve babalar da miniklerin coşkusuna ortak olup, adeta çocukluklarına yolculuk yaptı. Palyaçolar da rengarenk kıyafetleriyle çocuklarla eğlenceli oyunlar oynayıp, onların yüzlerini boyayıp, miniklerin neşesine neşe kattı.



"Her çocuk mutlu olmayı hak ediyor"

Etkinlikte konuşan Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yücel, "Çocuklar bizim umudumuz, yarınlarımızın güvencesi. Ve her çocuk mutlu olmayı, çocukluğunu doyasıya yaşamayı hak ediyor. Ancak kimi zaman maddi imkansızlıklar, kimi zaman da amansız bir hastalık buna engel olabiliyor. Ancak el ele verdiğimizde ve güçlerimizi birleştirdiğimizde aşamayacağımız engel yok" diye konuştu.



"Her uçurtma bir hayali temsil ediyor"

Yücel, "Düzenlediğimiz 'Uçurtma Şenliği' ile lösemi hastası çocuklarımızın, bir an olsun hastane ortamından uzaklaşıp, aileleriyle birlikte keyifli ve eğlenceli vakit geçirirken, yaşıtlarıyla doyasıya oynamalarını istedik. Gökyüzüne salınan her bir uçurtma rengarenk renklerinin yanı sıra her bir çocuğun umut ve hayallerini de simgeliyor bir bakıma. Biz de uçurtmalarla bu hayalleri gerçekleştirmek istedik. Çocukların yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize" ifadesini kullandı.

02.05.2017 14:00:01 TSI

