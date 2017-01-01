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Halk Eğitim kursiyerlerinden, Selçuk Tıp'taki miniklere hediye



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuklu Halk Eğitim Merkezi mefruşat bölümü kursiyerleri, el emeğiyle yaptıkları battaniye, bere, ana kucağı gibi çeşitli ürünleri, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören bebeklere bağışladı. Bu kapsamda, kursiyerlere teşekkür amacıyla düzenlenen programda, ürünler de sergilendi.

Hastanede düzenlenen programa, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. İnci Kara, Doç. Dr. Mustafa Koplay, Doç. Dr. HüsamettinVatansev, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu, Yenidoğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Konak, Hastane Sağlık ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Belgin Şanlı ile kursiyerler katıldı. Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Mefruşat Kursu Eğitmeni Aliye Dutar, yaptığı konuşmada, kursiyerlerin emekleri sonucunda hazırlanan ürünlerin, yeni doğan bebekler tarafından kullanılacak olmasının kendileri açısından gurur ve heyecan verici olduğunu söyledi. Dutar, kendilerine bu fırsatı veren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimi ve Prof. Dr. Hanifi Soylu'ya teşekkür etti.

"Emekleri paha biçilemez değerdedir"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu da hekimlik hayatı boyunca gönül ve vefanın birçok sorunu çözmeye yettiğine tanıklık ettiğini belirterek, "Dilimiz gönülle ilgili sayısız kelimeyle, mazimiz ise tüm canlılara yardım için kurulmuş vakıflarla dolu. Bugün de hastane çalışanı arkadaşlarımız ve Selçuklu Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin hiçbir karşılık beklemeksizin gönüllü olarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize yaptıkları el emeği, göz nuru el işleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Emeklerinin maddi karşılığı bir yana manevi olarak bizler için asla paha biçilemez değerdedir" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Çiftçi ise, kursiyerlere anlamlı projelerinden dolayı teşekkür ederek, bağışın hem din hem de insani ve vicdani olarak gurur verici olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından Kurs Eğitmeni Aliye Dutar, Tıp Fakültesi Hastanesi Terzihane Personeli Ali Gönül ve kursiyerlere, belge ve plaket takdimi gerçekleştirildi.

(İHA-FM-Y)



02.05.2017 14:00:57 TSI

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