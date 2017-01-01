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Kayseri Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valiliği, Valilik makamı veya farklı görevlerdeki kişilerin adını kullanarak para ve yardım talep edenlere karşı vatandaşları uyardı.

Vali Süleyman Kamçı tarafından yapılan açıklamada, özellikle iletişim araçları kullanılarak, kötü niyetli bazı kişilerin Valilik makamı ve personelinin adı ile kişi ve kuruluşlardan para, yardım talebinde bulunulduğu yönünde duyumlar alındığı belirtildi.

Kayseri'de ortaya çıkan bu üzücü durum karşısında vatandaşların bir kez daha uyarılmasının doğru olacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

" Son günlerde Valiliğimizin ismi kullanılarak ilimizde hayırsever vatandaşlarımız ve şirketler aranarak, yardım bahanesiyle para, tekerlekli sandalye ve bazı maddi değerdeki malzeme ihyacı olduğu şeklinde, vatandaşlarımızın iyi niyet duygularını istismar ederek yardım talebinde bulunulduğu tespit olunmuştur. Hiçbir Devlet Kurumu veya görevlisi tarafından vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunulması yasal olmadığı gibi mümkün de değildir. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen 155 polis imdat ve 156 jandarma imdat hatlarını aramaları, bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunmamaları önem taşımaktadır''

(AÖ-Y)



02.05.2017 14:01:06 TSI

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