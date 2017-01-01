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Başkan Karaosmanoğlu, "Sağlık için harekete geçiyoruz"



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi kapsamında görev yapan Beden Eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi kapsamında görev yapacak Beden Eğitimi öğretmenleriyle İzmit'te bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve Proje Koordinatörü Nagihan Malkoç'un hazır bulunduğu toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, Beden Eğitimi öğretmenlerine Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi Projesine destek verdikleri için teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Beden Eğitimi öğretmenleriyle olan görüşmesinde, "Spor İçin Harekete Geç kampanyasını çok önemsiyoruz. Ve bu konuda sizlerle birlikte yıllardır sürdürdüğümüz hareketi vites artırarak devam ettirmek amacındayız. "Evden Okula Haydi Anneler Spora" Projesi annelerimizin ve ailelerinin yaşamında olumlu değişimlere yol açtığını da görmekteyiz. Bu proje ile gerek kadınlarımızın sağlıklı yaşam sürmesi, gerekse çağın hastalığı olarak tabir ettiğimiz obezite ile mücadele ediyoruz. Büyükşehir olarak bu konuda bizler taşın altına elimizi koyduk. Toplumun ve başta kadınımızın sağlığı için harekete geçiyoruz" dedi.

Sağlıklı beslenme konusunda toplumsal bilinçlenmenin önemine de vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Maalesef fastfood tarzı gıdalara olan ilginin artmasından dolayı rahatsızlığımı bir kez daha belirtmek isterim. Bizler de kadınlarımız başta olmak üzere genç kuşakların küçük yaşlarda bilinçlendirilerek sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz. Bu noktada devreye siz değerli beden eğitimi öğretmenlerimiz girecek. Çocuklarımızın dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve obezitenin bedensel ve ruhsal olarak bireyler üzerinde oluşturduğu tahribatın ne gibi sonuçlar doğurabileceğini insanımıza anlatmak için yoğun çaba içerisine gireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Görüşme fikir alışverişinin yapılmasının ardından sona erdi.

(GY-Y)



02.05.2017 14:01:16 TSI

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