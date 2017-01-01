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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Albayrak sabah mesaisine TESKİ'de başladı

02 Mayıs 2017 Salı, 13:53
Başkan Albayrak sabah mesaisine TESKİ'de başladı
Başkan Albayrak sabah mesaisine TESKİ'de başladı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sabah mesaisine Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ziyareti ile başladı.
Başkan Albayrak, TESKİ Genel Müdür Başa ile yaptığı görüşmesinde TESKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl genelinde yürütülen altyapı çalışmalarından büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Albayrak, çalışma yapılan yerlerde üst yapı çalışmalarının da başladığı ve hızla tamamlanacağı müjdesini verdi.
Başkan Albayrak, Genel Müdür Başa ile birlikte kısa bir süre önce TESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığına yeni atanan İbrahim Halıcı'yı da ziyaret etti. Başkan Albayrak İbrahim Halıcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.
(HLD-MK-Y)

02.05.2017 14:01:35 TSI
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