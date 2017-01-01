YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde Kentsel Dönüşüm'de kuralar çekildi

Niğde Kentsel Dönüşüm'de kuralar çekildi

- 1357 aile evine kavuştu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesinin TOKİ ile birlikte sürdürdüğü Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi bünyesindeki bin 357 konut, noter huzurunda çekilen kura ile sahiplerini buldu.

Heyecanlı anlara sahne olan ve 1., 2. ve 3. alanlardaki 8 farklı konut tipi için düzenlenen kura çekiminde, isimleri okunan hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı.

Kura çekimi için düzenlenen törene katılan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında, bölgenin Niğde'deki en gözde yerleşim alanı olacağını söyledi.

Niğde Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki, 1.2, ve 3. alanlarda 60, 75, 110, 125, 135, 140 ve 180 metrekare ebatlarındaki bin 357 konut için 5 Şubat Spor Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan binaların ilk ve son katlarındaki dairelerin dahil edilmediği kura çekimine, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, TOKİ Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Mustafa Bakır, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, bahsi geçen alanlardaki konutlar için Niğde Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile anlaşma sağlayan hak sahipleri katıldı.

6 yıl önce başlayan Kentsel Dönüşüm projesinin büyük bir bölümünün tamamlandığını söyleyen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Bugün burada yaklaşık bin 350 civarında hak sahibi kardeşimiz konut çekilişine katılacak. Geçen yıl da 235 konutun çekilişini bu salonda gerçekleştirmiştik. TOKİ Başkanlığıyla geçen hafta yaptığımız görüşmeler neticesinde hak sahibi olan tüm hemşehrilerimizin konutlarının ihalesi yapılacak. 2017 sonu gelmeden hak sahibi olan tüm Efendibey Mahallesi kentsel yenileme projesinin tamamının ihalesi yapılmış olacak'' dedi.

Niğde'nin en gözde Mahallesi Olacak

2 ay sonra İmamhatip Lisesinin bulunduğu yerden kaldırılacağını ve yerine meydan yapılacağını ifade eden Başkan Akdoğan, "İmamhatip Lisesinin ihalesi ve yer teslimi yapıldı. 2 ay sonra İmamhatip Lisesini bulunduğu yerden kaldıracağız. Böylece 30 ve 35 metrelik bulvarla projemizi Bankalar Caddesi'ne entegre etmiş olacağız. Efendibey Mahallesi, gerçekleştirdiğimiz kentsel yenileme projesiyle her açıdan Niğdemizin en gözde, en şirin, en güzel ve en değerli mahallesi olacak. Yol firmasının ve rekreasyon alanlarını düzenleyecek firmaların işe başlamasıyla beraber Efendibey Mahallesi adına yakışır şekilde olacak. İnşallah 2018'in sonuna doğru proje tamamen bittikten sonra bunu daha açık seçik göreceksiniz. Ayrıca Efendibey Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, TOKİ Başkanımızın ilimiz ziyaretlerinde dile getirdiği gibi TOKİ'nin şuanda yürütmüş olduğu en önemli 4-5 projeden bir tanesi'' diye konuştu.

Türkiye'de hiçbir belediyede örneği olmayan bir uygulama yaparak hak sahiplerine kira yardımında bulunduklarını vurgulayan Akdoğan, "Niğde Belediyesi olarak şuanda 500'ün üzerinde hanemize kira yardımı yapıyoruz. Kira yardımını Türkiye'de herhangi bir belediyenin yaptığını da söyleyemeyiz. Bunun karşılığında da Toplu Konut İdaresi'nden herhangi bir şekilde yardım almıyoruz. Niğde Belediyesi bütçesinden hak sahibi olan kardeşlerimize konutlarına oturana kadar kira yardımını da sürdüreceğiz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum'' şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı olarak vatandaşın emrinde olduklarını söyleyen Başkan Akdoğan, "Biz AK Parti'li belediye olarak, AK Parti'li hükümet olarak halkımızın hizmetkarıyız. Biz sizin emrinizdeyiz. Belediye Başkanı olarak ben şehrimizin gelişmesi, güzelleşmesi, insanlarımızın daha iyi koşullarda yaşaması için elimizden ne geliyorsa bugüne kadar yaptık yapmaya da devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Zemin katlar ve en üst katların kuraya dahil edilmediğini açıklayan Akdoğan, önümüzdeki birkaç ay içerisinde TOKİ'nin belirleyeceği usül ve esaslara göre 700 civarındaki konutun da satışının yapılacağını söyledi.

TOKİ Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Mustafa Bakır ise konuşmasında; Türkiye'de TOKİ'nin yoğun bir çalışma sürdürdüğünü, şuanda 770 bin konut sayısına ulaşıldığını ve 2023 yılına kadar çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bakır, Niğde'de 2351 konut üretildiğini ve daha önce de 235 tanesinin kurasının çekildiğini de dile getirdi.



(SK)



02.05.2017 14:02:00 TSI

NNNN

