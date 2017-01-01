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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde merkezli 2 ilde 'ByLock' operasyonu: 6 kişi gözaltında

02 Mayıs 2017 Salı, 13:53
Niğde merkezli 2 ilde 'ByLock' operasyonu: 6 kişi gözaltında

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Merkezli 2 ilde yapılan 'ByLock' Operasyonunda toplam 6 kişi gözaltına alındı.
Niğde terörle mücadele şubesi tarafından yapılan operasyonda FETÖ terör örgünün kriptolu iletişim programını kullandıkları belirlenen 'ByLock' kullanıcısı olduğu şüphesi ile Niğde'den 1, Adana'dan 1 Yozgat ilinden 4 şüpheli müşterek operasyonla gözaltına alındı.
Operasyonlar sonucu Niğde Merkezde Ö.A.Ö, Yozgat ilinde O.T, M.Ö. ve yakınları B.T. ve R.T. ile Adana ilinden B.B. adlı 6 kişi gözaltına alındı.
(YE-AÖ-Y)

02.05.2017 14:02:09 TSI
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