Manisalı fotoğrafçılar Bursa'da hünerlerini konuşturdu
(Fotoğraflı)
MANİSA (İHA) - Fotoğraf çekim tekniklerini yapmış oldukları gezilerle uygulamalı olarak öğrenen Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Bursa'ya bağlı Gölyazı ve Tirilye balıkçı köylerini gezerek en güzel fotoğraflar karelerini yakalayabilmek için çalıştı.
Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde 'Fotoğraf Çekim Teknikleri' kursu gören kursiyerlerin oluşturduğu Manisa Fotoğraf Dostları grubu Bursa'ya fotoğraf gezisi düzenledi. Yunusemre Belediyesinin desteğiyle düzenlenen gezide, Bursa'nın Nilüfer İlçesine bağlı Uluabat gölü kıyısında yer alan balıkçı köyü Gölyazı'yı ve Mudanya ilçesine bağlı eski Rum Balıkçı köyü Tirilye'yi gezen fotoğrafçılar bol bol fotoğraf çekti. Fotoğraf çekim tekniklerini yapmış oldukları gezilerle uygulamalı olarak öğrenen fotoğrafçılar tekne turuna katılarak stres attı.
(SC-Y)
02.05.2017 14:02:12 TSI
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