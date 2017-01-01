YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nevşehirli atlet Türkiye birincisi oldu

Nevşehirli atlet Türkiye birincisi oldu



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Bursa'da düzenlenen atletizm milli takım seçme yarışlarına katılan Nevşehirli atlet Ömer Şen 2 bin metrede Türkiye birincisi oldu.

Bursa'da düzenlenen atletizm milli takım seçme yarışmalarına katılan Altınyıldız Koleji öğrencisi Ömer Şen katılmış olduğu 2 bin metre engel yarışlarında 6.07'lik derecesi ile Türkiye birincisi olmayı başardı. Türkiye birinciliğini elde eden Ömer Şen 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek olan uluslar arası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

(COŞ-AÖ-Y)



02.05.2017 14:02:46 TSI

NNNN

