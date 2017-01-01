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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehirli atlet Türkiye birincisi oldu

02 Mayıs 2017 Salı, 13:54
Nevşehirli atlet Türkiye birincisi oldu
Nevşehirli atlet Türkiye birincisi oldu

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Bursa'da düzenlenen atletizm milli takım seçme yarışlarına katılan Nevşehirli atlet Ömer Şen 2 bin metrede Türkiye birincisi oldu.
Bursa'da düzenlenen atletizm milli takım seçme yarışmalarına katılan Altınyıldız Koleji öğrencisi Ömer Şen katılmış olduğu 2 bin metre engel yarışlarında 6.07'lik derecesi ile Türkiye birincisi olmayı başardı. Türkiye birinciliğini elde eden Ömer Şen 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek olan uluslar arası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.
(COŞ-AÖ-Y)

02.05.2017 14:02:46 TSI
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