Nevşehirli atlet Türkiye birincisi oldu
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Bursa'da düzenlenen atletizm milli takım seçme yarışlarına katılan Nevşehirli atlet Ömer Şen 2 bin metrede Türkiye birincisi oldu.
Bursa'da düzenlenen atletizm milli takım seçme yarışmalarına katılan Altınyıldız Koleji öğrencisi Ömer Şen katılmış olduğu 2 bin metre engel yarışlarında 6.07'lik derecesi ile Türkiye birincisi olmayı başardı. Türkiye birinciliğini elde eden Ömer Şen 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek olan uluslar arası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.
(COŞ-AÖ-Y)
02.05.2017 14:02:46 TSI
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