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Veri tabanı kullanıcı eğitim semineri düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Endnote Veri Tabanı Kullanıcı Eğitim Semineri" Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi, Yıldırım Beyazıt Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi akademik personelleri ve yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı programda; ResearchSoftware firmasından Eğitim Sorumlusu Kadir Diren, Endnote veri tabanının kullanımı hakkında paylaşımlarda bulundu.

Kadir Diren, Endnoteprogramını; kitaplar, dergiler, kataloglar ve görsel veriler gibi bibliyografik bilgileri saklamak, yönetmek ve verileri bulmak için kullanılan özel bir veritabanı uygulaması şeklinde tanımlayarak programın avantajlarından bahsetti. Endnote Veri Tabanı Kullanıcı Eğitim Semineri, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

(AY)



02.05.2017 14:04:02 TSI

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