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Ege ihracatı yüzde 11 geriledi

02 Mayıs 2017 Salı, 13:55
Ege ihracatı yüzde 11 geriledi
Ege ihracatı yüzde 11 geriledi
- EİB Nisan ayında 863 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Türkiye ihracatının gerilediği 2016 yılında ihracatını yüzde 4 arttıran Ege İhracatçı Birlikleri'ne 2017 yılında nazar değdi. Nisan ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 4'lük artışla 11 milyar 410 milyon dolardan 11 milyar 856 milyon dolara yükselirken, Ege ihracatçı Birlikleri tarafından Nisan ayında kayda alınan ihracat yüzde 11'lik düşüşle 971 milyon 785 bin dolardan 863 milyon 706 bin dolara indi.

Ege İhracatçı Birliklerinin 2017 yılının Ocak - Nisan döneminde yaptığı ihracat yüzde 1'lik artışla 3 milyar 561 milyon dolardan, 3 milyar 598 milyon dolara çıkarken, son bir yıllık ihracatı ise; yüzde 4'lük gelişimle 10 milyar 541 milyon dolardan 10 milyar 937 bin dolara çıktı.

Nisan ayında Ege İhracatçı Birliklerinin sanayi ürünleri ihracatı 513 milyon dolardan 476 milyon dolara inerken sanayi ürünlerindeki düşüş yüzde 7 olarak gerçekleşti. EİB'nin tarım ürünleri ihracatı ise; yüzde 17'lik azalışla 375 milyon dolardan 310 milyon dolara geldi. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 6'lık gerilemeyle 82 milyon dolardan 76 milyon dolara düştü.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatında yüzde 123'lük rekor artış
Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 8 tanesinin ihracatı, 2016 yılı Nisan ayına göre gerilerken, 4 ihracatçı birliği 2016 yılı Nisan ayına göre ihracatlarını arttırmayı başardı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 123'lük ihracat artışıyla ihracatını en fazla arttıran birlik olurken Türkiye'ye kazandırdığı döviz miktarı 9 milyon 903 bin dolardan, 22 milyon 111 bin dolara yükseldi.

Ege Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 56'lık sert düşüşle 48 milyon 39 bin dolardan 20 milyon 974 bin dolara inerken, Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin ihracatı ise yüzde 48'lik azalışla 104 milyon 94 bin dolardan, 53 milyon 955 bin dolara indi.

Hazırgiyim ihracatı 92 milyon dolarla zirvede
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2017 yılı Nisan ayında 92 milyon 189 bin dolarlık döviz getirisi Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde zirvedeki yerini korudu. EHKİB'nin 2016 yılı Nisan ayı ihracatı ise 105 milyon 8 bin dolar olmuştu. EHKİB'in ihracatı 2016 yılı Nisan ayına göre ihracatı yüzde 12 gerilemekten kurtulamadı.
Ege Maden İhracatçıları Birliği ise; Nisan ayında 76 milyon 718 bin dolarlık ihracat tutarıyla zirvenin ortağı oldu. EMİB, 2016 yılı Nisan ayında 82 milyon 10 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırmıştı. Maden ihracatındaki düşüş yüzde 6 olarak kayıtlara geçti.
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Mart ayındaki yüzde 50'lik ihracat artışı sonrasında Nisan ayında yüzde 20'lik ihracat düşüşü yaşadı ve ihracatı 86 milyon dolardan 69 milyon dolara geriledi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 5 arttı
Nisan ayında ihracatını yüzde 5 arttıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin Türkiye'ye kazandırdığı döviz miktarı ise 66 milyon 372 bin dolar oldu. İhracatı yüzde 4'lük artış gösteren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracat rakamı 55 milyon 880 bin dolardan, 58 milyon 147 bin dolara yükseldi.
Ege Tütün İhracatçıları Birliği 53 milyon 955 bin dolarlık ihracata imza atarken, Nisan ayında ihracatta yatay bir seyir izleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 43 milyon 626 bin dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin Nisan ayında ihracatı yüzde 11'lik düşüşle 48 milyon 168 bin dolardan 42 milyon 967 bin dolara gerilerken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 6'lık artışla 19 milyon 727 bin dolardan 20 milyon 972 bin dolara yükseldi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; ihracatta yüzde 8'lik düşüş yaşarken ihracat rakamı 9 milyon 707 bin dolardan 8 milyon 974 bin dolara geldi.
(MB-E)

02.05.2017 14:04:12 TSI
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