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İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan oldu

02 Mayıs 2017 Salı, 13:55
İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan oldu
İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan oldu

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - İrfan Yılmaz'dan boşalan İl Genel Meclis Başkanlığına Mehmet Can Erdoğan seçildi.
İl Genel Meclis Başkanı İrfan Yılmaz'ın görevinden ayrılmasının ardından İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. Başkanvekili olan Mehmet Can Erdoğan'ın tek liste halinde girdiği seçimlerde, 27 il genel meclis üyesi seçime katıldı.
Yapılan oylamada 14 kişi Mehmet Can Erdoğan'a oy verirken, 13 kişi boş oy kullandı. Mehmet Can Erdoğan oylama sonrasında İl Genel meclisinin yeni başkanı oldu.
Seçim sonrasında açıklamada bulunan Mehmet Can Erdoğan, "13 aylık süre içerisinde meclis başkanlığı görevini yapan İrfan Yılmaz'a adaletli çalışmalarından dolayı teşekkürü borç biliyorum. Örnek bir başkan oldu. İnşallah bizde sizlere layık olarak çalışmaya çalışacağız. Bundan sonra da sizlerin desteği ile birlik ve beraberlik içerisinde ilimize güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Arkadaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(AHM)

02.05.2017 14:04:18 TSI
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