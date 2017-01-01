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Merkez birliğinden Milas Süt Birliğine ziyaret

02 Mayıs 2017 Salı, 13:57
Merkez birliğinden Milas Süt Birliğine ziyaret
Merkez birliğinden Milas Süt Birliğine ziyaret

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Süt Birliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Genel Başkanı Tevfik Keskin, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Münir Altınbaş, Yönetim Kurulu Üyesi Agit Haşimoğlu, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin'i makamında ziyaret etti.
Milas Süt Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Pinar ve Süt Birliği Genel Müdürü Soner Güney'in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında Milas Süt Birliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Merkez Birlik Başkanı Keskin, "Merkez Birliğimizin en fazla üye sayısı bulunan birliklerden bir tanesi de Milas Süt Birliği. Milas Süt Birliği, yönetiminin önemli katkılarıyla her geçen gün üyeleriyle büyüyerek başta Milas olmak üzere bölge ekonomisine önemli kazanımlar sağlamaya devam ediyor. Milas Süt Birliği yönetiminin elde ettiği deneyim ve başarılar, Milas Süt Birliği Başkanlığı yanı sıra Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı görevini de sürdürmekte olan Ali İhsan Gezgin başkanım tarafından, Merkez Birlik üyesi diğer birlik yöneticileriyle paylaşılıyor. Ben başkanımızı ve onunla birlikte bu yolda bıkmadan usanmadan mücadele ederek çalışan yönetim kurulu üyeleri ile personellerini tebrik ediyorum" dedi.
Merkez Birlik Başkanı Keskin ve beraberinde bulunan yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, "gıda sektöründe çok geniş ve önemli bir alana sahip, süt üretiminde ürecilerimizle birlikte emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Birliğimiz 'Bir İdik Birlik Olduk, Üreticinin Gücü Olduk' sloganıyla yola çıktı. Bu sloganımızın ne kadar yerinde ve anlamlı bir ifade olduğunu da çalışmalarımızla gösterdik. Birliğimizin sağladığı güçle üreticilerimiz ekonomik ve manevi açıdan ayakta duruyor" dedi.
Milas Süt Birliği olarak her geçen gün büyüdüklerine de dikkat çeken Başkan Gezgin, Milas Süt Birliğinin kendi alanında yatırımlar yapmaya devam ettiğini belirterek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 11. Etap Kırsal Kalkınma Yatırım Desteklemesi Programı kapsamında % 50 hibe desteğiyle Selimiye'de hayata geçirilecek olan yaklaşık 2 milyon lira maliyetli Çiğ Süt Yenileşim Merkezi hakkında da bilgiler aktardı.
(ÇP-MB-Y)

02.05.2017 14:05:50 TSI
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