YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sözlü: "Türk Milliyetçileri milli birlik ve bütünlüğün teminatıdır"

Sözlü: "Türk Milliyetçileri milli birlik ve bütünlüğün teminatıdır"



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Türk milliyetçileri dağılma ve parçalanmaya karşı milli birlik ve bütünlüğün teminatı, gerilemenin önündeki engel olarak hep bir adım önde olmuştur" dedi.

Başkan Sözlü, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk Milliyetçilerinin tarih boyunca türlü bedeller ödeyerek ideolojilerini bugüne taşıdıklarını belirtti.

Türk Milliyetçilerinin yaşadıkları her dönemde, bulundukları her zeminde zulme ve haksızlığa karşı boyun eğmediklerini vurgulayan Sözlü, Türk Milliyetçiliğinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ve yükselten fikriyat olduğunu ifade etti. Sözlü, Türk Milliyetçilerinin geçmişten bu zamana milli nitelikten yoksun, Türk Milleti diyemeyen, Türk isminden rahatsızlık duyan yönetim anlayışlarına karşı demokratik tepkilerini gösterdiklerini söylerken bu uğurda bedel ödemekten de geri durmadıklarını vurguladı.



"3 Mayıs milattır"

Türk Milliyetçiliğinin asırları aşan fikir serüveninde 3 Mayıs 1944'ün hayati bir önem taşıdığını ifade eden Başkan Sözlü, şöyle devam etti:

"Merhum Hüseyin Nihal Atsız Bey'in haklı ve masum olduğu bir konuyla ilgili yargılanması amacıyla Ankara'ya gelişi 3 Mayıs olaylarını başlatmış ve yaşananlar milliyetçilik tarihinin dönüm noktalarından birisi olmuştur. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in de aralarında bulunduğu 23 şuurlu milliyetçinin Türk Milleti'nin varlığına kast edenlere karşı dik duruşunun başlangıcı olan bu tarih aynı zamanda Türk Milliyetçilerine reva görülen cefa dolu bir dönemin de miladı olmuştur."

Milliyetçiliğin çağdaş, modern ve insanı esas alan birlikte yaşama projesi olduğunu aktaran Başkan Sözlü, Türkiye'nin her alanda ve her anlamda milliyetçiliğe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle büyük Türk Milletinin ve değerli dava arkadaşlarımın '3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutluyor; milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyor; başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, hayatlarını kaybedenlerle birlikte tüm dava şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

(ELF-Y)



02.05.2017 14:05:57 TSI

NNNN