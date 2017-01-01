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OMÜ-Somali iş birliği

02 Mayıs 2017 Salı, 13:57
OMÜ-Somali iş birliği
OMÜ-Somali iş birliği

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ile Somali Devlet Üniversitesi arasında ortak çalışmalar yapabilmek ve bu yönde fayda sağlamak amacıyla karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı.
İş birliği protokolüne; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Somali Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Ahmed Jimaliiki imza attı. İmza töreninde Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya da yer aldı. Rektörlük makamında gerçekleşen protokol ile akademik ve eğitimsel alanlardaki etkinliklerin desteklenmesi hedefleniyor.
Somali Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Ahmed Jimaliiki imza töreni sonrası sergilenen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek imzalanan protokol ile OMÜ arasında köprü kurulacağına dikkat çekti.
Rektör Bilgiç ise mevkidaşı Muhamed Ahmet Jimaliiki'ye gösterilen teveccüh için teşekkürlerini iletirken üniversite olarak uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği imkânlarının arttırılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Şimdi de imzaladığımız protokol ile iki üniversite arasında yeni oluşumların kapısını aralamış olduk. Böylelikle de ciddi kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz" dedi.
Taraflar ayrıca karşılıklı hediye takdiminde bulunurken iş birliği protokolüne dair iyi niyet temennilerini paylaştılar.
(SAM-SLH-Y)

02.05.2017 14:06:06 TSI
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